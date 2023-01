Ora è ufficiale, Achille Polonara si trasferisce allo Zalgiris Kaunas

Dopo numerosi rumors nelle ultime settimane ed essere stato accostato a molte squadre di EuroLega, finalmente Achille Polonara conosce il proprio futuro. Poco fa l’ala azzurra è stata ufficializzata dallo Zalgiris Kaunas, dove si trasferirà nella seconda parte di stagione. Polonara aveva iniziato l’anno all’Efes, trovando però meno spazio del previsto. Nelle scorse settimane era stato vicino prima alla Virtus Bologna, poi alla Stella Rossa, infine di nuovo ai bianconeri per poi finire appunto allo Zalgiris.

Welcome to Kaunas! Introducing the newest green-and-white, Achille Polonara! ✍️ 📰: https://t.co/RRVjkBByCr pic.twitter.com/ZurnQKAEwt — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 7, 2023

I lituani sono un club in crescita, che ha chiuso il girone di andata di EuroLega all’ottavo posto e quindi temporaneamente in griglia Playoff. Durante l’ultimo turno hanno però perso per il resto della stagione Keenan Evans, probabilmente il loro miglior giocatore. Polonara e Isaiah Taylor, guardia che arriva anche lei dall’Efes, saranno chiamati a sostituirlo.

Nella prima parte di stagione all’Efes, Achille Polonara ha segnato 2.8 punti di media in EuroLega, giocando poco più di 11′ a partita.