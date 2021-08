Ora è ufficiale: lo Zalgiris chiude il roster con l’ex NBA Emmanuel Mudiay

Emmanuel Mudiay ha firmato un contratto con lo Zalgiris Kaunas per la prossima stagione, come annunciato lunedì dalla squadra lituana. Si diceva infatti che erano vicini a un accordo da settimane ma solo all’inizio di questa la situazione si è sbloccata definitivamente.

Roster: complete! ✅ Zalgiris has added plenty of NBA experience to the roster with the signing of Emmanuel Mudiay! 📰 https://t.co/X4TQrAU3qN pic.twitter.com/TRw1eDympu — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 23, 2021

Mudiay, 25 anni, è stato scelto come settimo assoluto al Draft del 2015 dai Denver Nuggets. Da allora ha registrato 303 partite in NBA tra Nuggets, New York Knicks e Utah Jazz fino alla stagione 2019-20. Il basket europeo e la Turkish Airlines EuroLeague saranno per lui un’esperienza nuova e molto stimolante.

Il giovane ex NBA ha avuto un ottimo primo anno della sua carriera americana, con una media di 12,8 punti, 5,5 assist, seguito da 11,0 punti e 3,9 assist di media la stagione successiva. Nella sua terza annata nella Lega, la guardia della Repubblica Democratica del Congo ha segnato 8,5 punti di media e 2,9 assist di media.

Emmanuel Mudiay arriverà presto a Kaunas, dove sarà sottoposto a un controllo medico, al termine del quale Mudiay affiancherà il resto della squadra dello Zalgiris negli allenamenti e nei preparativi per le prossime partite, visto che non manca tantissimo all’inizio della stagione 2021-2022.