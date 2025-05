Ora è ufficiale, Massimo Cancellieri è il nuovo coach di Trento

La Dolomiti Energia Trentino comunica che, a partire dalla prossima stagione, Massimo Cancellieri sarà il nuovo capo allenatore della squadra bianconera. Aquila Basket Trento ha siglato con il tecnico italiano un accordo biennale, riportandolo in Italia dopo una serie di stagioni ad alto livello all’estero. Coach Cancellieri è pronto a mettere la sua esperienza e il suo entusiasmo al servizio del progetto trentino.

Nato a Teramo il 24 luglio 1972, Cancellieri ha iniziato la carriera da allenatore a soli 22 anni. Dopo le prime esperienze come vice a Teramo, San Raffaele e Biella, ha ricoperto ruoli da capo allenatore a Montecatini, Veroli e nuovamente a Biella. Nel 2013 approda all’Olimpia Milano come assistente allenatore, lavorando con Luca Banchi, Jasmin Repesa e Simone Pianigiani per un totale di sei stagioni ad altissimo livello.

Nel 2019 si trasferisce a Ravenna da head coach, guidando la squadra a una stagione entusiasmante interrotta solo dalla pandemia. Nel 2021 sceglie di continuare la sua carriera all’estero accettando la sfida del Limoges CSP, con cui raggiunge il quarto posto in regular season nel campionato francese (Pro A) e conquista la qualificazione alla Basketball Champions League (BCL), arrivando fino alla Top 16 nella stagione successiva.

Terminata l’avventura a Limoges, nel 2023 resta in Francia firmando con Strasburgo. Anche in Alsazia Cancellieri si conferma protagonista: guida la squadra alle Top 16 di BCL e alla finale di Coppa di Francia, superando in semifinale il Monaco di Mike James.

Nella stagione 2023-24 si trasferisce in Grecia alla guida del PAOK Salonicco, piazza storica del basket europeo. Con il club ellenico ottiene risultati importanti: qualificazione diretta ai playoff del massimo campionato greco senza passare dai play-in, semifinale di Coppa di Grecia e, soprattutto, la finale di FIBA Europe Cup.

Con il suo entusiasmo, la sua preparazione e un ricco bagaglio di esperienze internazionali, Massimo Cancellieri è pronto a iniziare una nuova stimolante avventura alla guida della Dolomiti Energia Trentino.

Fonte: ufficio stampa Aquila Basket Trento