Ora è ufficiale: Virtus Bologna-Trapani Shark non avrà luogo

Preso atto del Comunicato del Settore Agonistico FIP in data odierna, con cui si comunica che “la gara n. 105 VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – TRAPANI SHARK del 4 gennaio 2026 non avrà luogo”, segue la nuova programmazione televisiva valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A Unipol 2025/26:
Domenica 4 gennaio 2026
Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia ore 16.00 LBATV– SKY SPORT BASKET
Fonte: Lega Basket
