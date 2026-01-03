trapani shark virtus bologna

Ora è ufficiale: Virtus Bologna-Trapani Shark non avrà luogo

Alessandro Saraceno

Preso atto del Comunicato del Settore Agonistico FIP in data odierna, con cui si comunica che “la gara n. 105 VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – TRAPANI SHARK del 4 gennaio 2026 non avrà luogo”, segue la nuova programmazione televisiva valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A Unipol 2025/26:

Domenica 4 gennaio 2026

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia ore 16.00 LBATV– SKY SPORT BASKET

Fonte: Lega Basket

