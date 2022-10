Orlando batte gli Spurs: Banchero parte in quintetto ma non brilla

Gli Orlando Magic questa notte hanno vinto la prima gara in preseason NBA contro i San Antonio Spurs con un Paolo Banchero che è partito in quintetto e ha chiuso con 9 punti e 5 rimbalzi.

Il ragazzo nativo di Seattle non ha fatto tanto meglio dell’esordio contro i Memphis Grizzlies, nonostante l’avversario che lo marcasse non fosse Dillon Brooks. La sua percentuale al tiro non è stata eccelsa, solo un tiro e un canestro in più, perché ha chiuso con un non indimenticabile 3/8 dal campo, che diventa 2/7 se si considerano i tiri da due.

Paolo Banchero first two preseason games: 9 PTS | 5 REB | 3-8 FG

8 PTS | 2 REB | 2-9 FG Just preseason. pic.twitter.com/gAnQo4PdyE — StatMuse (@statmuse) October 7, 2022

Il discorso è che dalla prima scelta assoluta ci si aspetta che abbia un impatto immediato sulla Lega, che faccia subito 20 punti di media. Al momento il ragazzo che vestirà la canotta dell’Italbasket sta facendo fatica, inutile nasconderci dietro un dito, ma questo non vuol dire che non potrà brillare e non potrà vincere il Rookie of the Year. Siamo solo alla seconda gara di preseason.

Nonostante la serata non sia stata indimenticabile, qui una bella schiacciata in testa a Zach Collins:

Paolo Banchero dunks on Zach Collins off of a great pass from Wendell Carter Jr. pic.twitter.com/7ALnfnsSRx — hoops bot (@hoops_bot) October 7, 2022

Ora c’è poco da parlare e c’è tanto da lavorare. E siamo certi che Paolo Banchero farà così, cercando di portare gli Orlando Magic il più in alto possibile.

