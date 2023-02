Orlando Magic, buyout per Terrence Ross: Dallas alla finestra

Gli Orlando Magic stanno lavorando al buyout per Patrick Beverley, arrivato alla trade deadline, ma nel frattempo hanno già finalizzato quello per Terrence Ross. Il veterano, a Orlando dal 2016, in questa stagione sta segnando 8.0 punti di media in uscita dalla panchina, come uno dei membri più “anziani” del roster a 32 anni.

Come riportato da Marc Stein, una squadra da tenere d’occhio per la firma di Ross sono i Dallas Mavericks, da poco diventati una contender grazie all’aggiunta di Kyrie Irving. Da free agent, la guardia ormai ex Magic potrebbe firmare fino al termine della stagione in Texas, andando a rinforzare una panchina ancora un po’ povera.

The Mavericks are among the teams expressing interest in Terrence Ross should the Orlando swingman secure a buyout from the Magic, league sources say.

Much more on the buyout market and trade deadline fallout on our latest pod with @ChrisBHaynes here: https://t.co/kPobT36piJ

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2023