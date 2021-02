Orzinuovi, grande riscatto contro Piacenza

La sconfitta casalinga sul filo di lana contro la Tezenis Verona aveva lasciato il segno interrompendo un’imbattibilità di ben otto turni. L’Agribertocchi Orzinuovi aveva quindi bisogno di un successo che le consentisse di riannodare i fili con lo splendido campionato finora disputato e lo ha trovato contro l’Assigeco Piacenza. Non propriamente una compagine di seconda fila, visto che gli emiliani di coach Stefano Salieri erano reduci da ben sei acuti consecutivi. La compagine di coach Fabio Corbani, illuminata come di consueto dai lampi di Miles e Spanghero, ha vinto con una grande prova d’autorità. Tra i piacentini bene Carberry mentre Mc Duffie è parso un po’ in ombra rispetto al solito , diluviale potenziale realizzativo di cui ha dimostrato di essere capace. L’Agribertocchi continua la sua bellissima favola che profuma però di realtà e approfitta del primo scivolone stagionale della Bertram Tortona per avvicinarla a meno sei lunghezze.

PRIMO QUARTO – L’avvio delle ostilità è un botta e risposta tra Mc Duffie e Hollis che dimostrano subito l’alta temperatura di un match tra due delle compagini più in forma del girone. Carberry e Formenti affondano la lama ma Miles lucida a dovere le mani e porta Orzinuovi alla prima minifuga: 11-6. Coach Salieri chiama il timeout sperando che il barometro penda dalla parte dei suoi ma sbaglia i calcoli, Fokou, Miles e Spanghero, infatti, cecchinano che è un piacere e Orzinuovi si porta a casa il primo quarto con un largo 22-9. I fantasmi della sfida con Verona, per la truppa orceana, sembrano alle spalle.

SECONDO QUARTO – Mastellari e Fokou si trovano meravigliosamente a loro agio con le triple, Guariglia, su fronte opposto, dimostra di non essere da meno. Quattro punti di Negri obbligano Salieri a radunare di nuovo i suoi in unità per mettere a posto qualche ingranaggio inceppato. Miles e Hollis, però, fanno andare Orzinuovi in mare aperto sul 47-32. Gli orceani vogliono assolutamente portare a casa il match per scacciare l’effetto Tezenis.

TERZO QUARTO – Hollis fà un’altra profanazione al canestro piacentino, un Mc Duffie insolitamente in ombra e Molinaro provano a tenere Piacenza in partita, Orzinuovi continua a condurre le danze con ben diciotto punti di margine: 58-40. Formenti e Carberry pungono ma Orzinuovi sfodera il controcanto con le voci di Negri e Fokou che la fanno restare in alta quota con il punteggio a favore di 67-52 a dieci minuti dal termine delle ostilità.

ULTIMO QUARTO – Fokou presenta il suo biglietto da visita dimostrando a Orzinuovi di avere fatto benone a scomettere sulle sue risorse cestistiche e cala una cinquina in serie, replica piacentina con Formenti, che poi sarà espulso, e Massone. Miles si conferma in versione tuttofare e prima ispira Hollis per un altro ridimensionamento del punteggio a favore di Orzinuovi sul tabellone, poi apre l’attività in proprio a suon di tiri liberi. Piacenza si riporta in partita con dieci punti in serie, Corbani fiuta il pericolo di rilassamento dei suoi e se li prende tutti sotto l’ala protettiva per dirgli quattro paroline di incoraggiamento della serie “manca poco, non buttiamola via”. Richiamo accolto, Orzinuovi va a vincere per 96 a 89 e sfiora quella quota cento che le è già riuscito di raggiungere in ben due occasioni nell’arco di questa stagione contro Casale e Treviglio.

MIGLIORI IN CAMPO

ASSIGECO PIACENZA: FEDERICO MASSONE: è colui che esercita il maggiore effetto propulsivo sia sul piano fisico sia su quello psicologico convincendo i suoi a non mollare la presa anche se il risultato rema decisamente contro, plauso alla determinazione e al suo cecchinaggio impeccabile.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: ANTHONY MILES: di liberarsi dei panni dell’attore protagonista proprio non ne vuole sapere, la parte del miglior realizzatore nel film “Orzinuovi sogna” è sua, coach Fabio Corbani si guarda bene dal togliergliela e il lieto fine è assicurato.

NUMERI

ASSIGECO PIACENZA; Tiri liberi 18 su 22, rimbalzi 30 (Poggi 8), assist 16 (Massone 6).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI : Tiri liberi 18 su 21, rimbalzi 31 (Hollis 7), assist 16 (Spanghero 7).

TABELLINO

ASSIGECO PIACENZA: Massone 23, Carberry 19, Guariglia 12. Mc Duffie 11, Formenti 9, Gajic 5, Molinaro 4, Poggi 4, Cesana 2, Voltolini, Perotti, Jelic. Coach: Stefano Salieri.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 23, Spanghero 22, Negri 15, Hollis 14, Fokou 11, Mastellari 5, Zilli 4, Galmarini 2, Rupil, Guerra, Tilliander. Coach: Fabio Corbani.

ARBITRI

Enrico Boscolo Nale di Chioggia (VE), Michele Cosimo Capurro di Reggio Calabria e Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto (AP).