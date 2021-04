Orzinuovi paga dazio anche con Casale Monferrato e si prepara a disputare il girone blù

ORZINUOVI – E sono sette. L’Agribertocchi Orzinuovi non riesce a scuotersi dal torpore e paga dazio anche contro la Novipiù Junior Casale Basket Monferrato. Il duo Hollis- Miles non è bastato al roster di coach Fabio Corbani. I monferrini, però, hanno saputo ruggire di più ancora una volta con un monumentale Lucio Redivo. Orzinuovi ha messo le mani sugli ultimi due quarti ma non è stato sufficiente a sovvertire lo svantaggio accumulato nei primi venti minuti di gara.

PRIMO QUARTO – Spanghero, Hollis e Zilli battezzano nel modo migliore la partita degli orceani, Camara, Redivo e Fabio Valentini, però, intonano l’immediato controcanto: 14-13 per i padroni di casa dopo metà quarto. Tomasini porta i monferrini in quota con due triple e li porta al primo miniintervallo in vantaggio per 24-18.

SECONDO QUARTO -Martinoni e Luca Valentini proiettano Casale a più cinque. Zilli e Miles riportano i padroni di casa a meno tre: 30-33. Casale ruggisce di nuovo con Redivo e Corbani chiama i suoi in unità per aggiustare qualcosa sul piano tattico. Camara, alla ripresa delle ostilità, profana di nuovo il secchiello orceano, Hollis sfodera la replica ma non basta per impedire agli ospiti di arrivare all’intervallo lungo avanti per 51-36.

TERZO QUARTO – Miles affonda la lama, Redivo fa altrettanto dall’opposto versante. Tomasini e Thompson spingono Casale verso ulteriori strati di cielo, Rupil risponde per Orzinuovi. Hollis prova a tenere Orzinuovi in partita e il terzo quarto dice che gli ospiti sono avanti per 67-55.

ULTIMO QUARTO – Miles mette una quaterna nel canestro monferrino, Redivo, però, risponde a dovere. Hollis e Miles rimettono in discussione l’esito della gara sul 67-69 a cinque minuti dal termine della contesa. Tomasini mette la parola fine alla contesa timbrando la vittoria di Casale Monferrato sul punteggio di77-74.

MIGLIORI IN CAMPO

DAMIAN HOLLIS (AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI): se proprio gli si vuole trovare un neo è l’uscita anzitempo per cinque falli ma il ruolo di topscorer dei suoi l’ha messo in cassaforte e la menzione deve portare il suo nome.

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO): diluviale come spesso gli accade, ma lui è fatto così, il basket come scienza esatta.

TABELLINO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Hollis 23, Miles 21, Zilli 15, Spanghero 8, Mastellari 3, Rupil 3, Galmarini 1, Fokou, Negri. N.e: Tilliander. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi: 18 su 23, rimbalzi 29 (Hollis 10), assist 12 (Miles 5).

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: Redivo 25, Tomasini 19, Thompson 17, Valentini F. 4, Donzelli 4, Camara 3, Valentini L. 3, Martinoni 2, Casini, Sirchia, Lomele, Giombini. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 16 su 19, rimbalzi 35 (Martinoni 10), assist 13 (Valentini F., Valentini L. 3).

ARBITRI

Andrea Masi di Firenze, Francesco Terranova di Ferrara e Andrea Longobucco di Ciampino (RM)