Orzinuovi si regala Joel Fokou

Il suo arrivo completerà un roster già altamente competitivo. Joel Fokou è la classica ciliegina sulla torta di cui l’Agribertocchi Orzinuovi si è assicurata le prestazioni. Classe 2000, nativo del Camerun, il suo ingaggio è stato ufficialmente annunciato dalla società orceana fresca del secondo posto in classifica e arriva a poche ore dall’annuncio della rescissione del contratto con il maltese Kurt Cassar. Fokou si è fatto le ossa nel vivaio della Hsc Roma dove ha poi anche fatto il debutto in cadetteria presentando subito un biglietto da visita di tutto rispetto di 8,1 punti a gara. L’impronta del suo talento è stata individuata anche ai piani più alti, tanto da avere debuttato in serie A2 nel 2019-20 con le casacche di Stella Azzurra e Roseto. Di lui la società e segnatamente coach Fabio Corbani dicono un gran bene e non vedono l’ora di poterlo schierare nel prossimo impegno dei bresciani nella tana dell’Edilnol Biella. “Sono molto contento di tornare ad allenare Joel – dice il coach orceano che già ebbe modo di allenare all’Eurobasket Roma – è un ragazzo speciale che ha un forte desiderio e mette grande impegno per diventare giocatore, in una squadra dove tutti hanno l’obiettivo di migliorarsi sarà a suo agio, sarà per noi un’aggiunta importante in un campionato ancora lungo e con partite ravvicinate”. Auguri speciali per la sua nuova esperienza orceana gli giungono anche dalla Stella Azzurra che in una nota dice di essere “orgogliosa di poter annunciare il passaggio di Joel a Orzinuovi”. E lui, Fokou, è impaziente di cominciare a contribuire in modo prolifico alla causa del roster di Corbani: “sono molto felice di questo percorso che intraprenderò con i miei nuovi compagni – dice- sarà un’esperienza formativa nella quale voglio impegnarmi al massimo usando la testa e le capacità che possiedo per aiutare la squadra sia in campo che fuori”.