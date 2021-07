Oscar Schmidt incorona Doncic: “Sono un suo fan, spero batta il mio record”

Luka Doncic ha messo a serio rischio il record di punti in una gara delle Olimpiadi, 55 di Oscar Schmidt nel 1988, al proprio esordio a Tokyo contro l’Argentina. Lo sloveno ne ha realizzati 48, ma in soli 31′ in campo e molti già si chiedono cosa potrà fare dopodomani contro il Giappone.

Nel frattempo Oscar Schmidt stesso, uno dei migliori giocatori di sempre, ha incoronato Doncic in un breve video. La leggenda brasiliana si è detta “un fan” della superstar dei Dallas Mavericks, aggiungendo di sperare che riesca a battere il suo record di 55 punti. Una motivazione in più per Doncic.

“I’m a huge fan of @Luka7Doncic, not only because of his skills but also for the passion to play for his home country.”

