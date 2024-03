Oscar Wembanyama, il “piccolo” di casa è già alto 2 metri!

Victor Wembanyama sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dei San Antonio Spurs e, oltre ad essere il più grande favorito al titolo di Rookie of the Year, è anche uno dei candidati più plausibili a conquistare il premio di miglior difensore dell’anno, visto il suo impatto enorme come rim protector: i texani hanno il terzultimo record della NBA (13-49), meglio solo dei disastrati Wizards (9-53) e dei Pistons (9-52) ma Wembanyama sta tenendo le incredibili medie di 20.7 punti (46,9% dal campo), 10.3 rimbalzi, 3.4 assist, 1.3 palle rubate e 3.4 stoppate a partita, in particolare con l’ultimo dato guida la Lega con ampio margine sul secondo (Kessler a 2.7).

In casa Wembanyama, oltre a Victor, sta crescendo un altro “piccolo” talento, che potrebbe essere anche lui generazionale: si tratta di Oscar Wembanyama, classe 2007, attualmente in forza alla squadra Under-21 dell’LDLC ASVEL, che potrà ancora non aver sviluppato le stesse abilità cestistiche del fratello più grande, ma fisicamente è già arrivato ad un’altezza di 200cm, e pare avere le stesse movenze di Victor.

Il 16enne Oscar sarà nella lista dei giocatori del Draft 2026, ora è sicuramente troppo presto, ma la curiosità di vederlo nel basket dei grandi è massima!

