Dopo aver saltato le qualificazioni olimpiche, Dennis Schröder non sarà aggiunto al roster della Germania per i prossimi Giochi Olimpici, come è stato annunciato ufficialmente oggi.

Ecco il comunicato stampa della Federazione tedesca: “Dennis Schröder non giocherà per la Germania ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il motivo di questa decisione rimangono gli enormi requisiti assicurativi che non possono essere soddisfatti e quindi impediscono l’utilizzo del playmaker, come è avvenuto al torneo di qualificazione olimpica in Croazia”.

Es ist nun endgültig: Dennis Schröder wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht für Deutschland spielen.

——— ——— ———

⏩ Mehr dazu von Dennis und Bundestrainer Henrik Rödl: https://t.co/sPZZttb96B

🏀⚫️🔴🟡🔥#KoerbeFuerD#RoadToTokyo #Tokyo2020 pic.twitter.com/kb9BehDKuQ — Dt. Basketball Bund (@DBB_Basketball) July 16, 2021

LEGGI ANCHE: La Nazionale avrà delle nuove maglie per le Olimpiadi