Ottima notizia per l’Italia: Gallinari già recuperato e in campo oggi

Inizia nel migliore dei modi la finalina per il terzo e quarto posto ad Amburgo tra Italia e Repubblica Ceca perché gli Azzurri recuperano subito Danilo Gallinari, out ieri contro la Serbia per un problema alla caviglia.

Non c’è mai stata troppa apprensione in casa Italia per le condizioni del Gallo però chiaramente c’è sempre da stare attenti perché inutile nasconderci: avere o non avere Gallinari all’Europeo farebbe tutta la differenza del mondo.

Naturalmente c’è da capire se ci sarà un riacutizzarsi del problema alla caviglia nei prossimi giorni però è giusto preservarlo il più possibile in queste amichevoli e poi nelle qualificazioni ai Mondiali, per poi averlo al 100% a settembre.

Ricordiamo che da qualche settimana Danilo Gallinari ha deciso di firmare il suo nuovo contratto con la sua squadra del cuore in NBA: i Boston Celtics. Al momento l’obiettivo del Gallo è arrivare il più in là possibile con l’Italbasket e poi, dal 20 settembre in poi, concentrarsi sulla stagione con i biancoverdi, freschi vincitori della Eastern Conference.

Stiamo a vedere dove arriveranno gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco e Danilo Gallinari: il primo obiettivo è superare il girone di Milano e andare a Berlino.

