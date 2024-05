OTTIME NOTIZIE, Darius Thompson ottiene il passaporto italiano

Arrivano grandi notizie per l’Italbasket. Dopo mesi a sfogliare la margherita per individuare quale giocatore potesse essere naturalizzato per i prossimi impegni azzurri, quando nessuno se l’aspettava, è stato annunciato che Darius Thompson ha ottenuto il passaporto italiano. Questo rende l’americano convocabile da Gianmarco Pozzecco già quest’estate.

Thompson ha ottenuto il passaporto in virtù del matrimonio con una donna italiana, conosciuta a Brindisi quando giocava per l’Happy Casa. Proprio lei stessa ha dato la notizia via Instagram. In questa stagione il playmaker ha disputato anche la sua seconda stagione in EuroLega con la maglia dell’Efes, mantenendo 11.7 punti e 4.7 assist di media. Numeri che farebbero comodissimo all’Italia che dovrà affrontare un difficile Preolimpico a San Juan e poi, eventualmente, le Olimpiadi di Parigi.

In questi mesi erano stati tanti i nomi accostati alla Nazionale, proprio dopo che sembrava tramontata l’ipotesi Darius Thompson. Drew Eubanks, Donte DiVincenzo, Donovan Clingan: nessuno di loro al momento ha il passaporto italiano, documento invece ottenuto da Thompson. Ad oggi quindi le possibilità che il giocatore dell’Efes venga convocato in Nazionale sono più alte che mai. Un anno fa se ne era parlato insistentemente, ma Thompson non aveva potuto unirsi alla squadra per i Mondiali a causa dell’assenza dei tempi tecnici per avere tutta la documentazione.

La presenza di Thompson sarebbe di grande aiuto anche perché nelle ultime settimane gli Azzurri hanno già dovuto digerire i forfait di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, il rifiuto di Marco Belinelli ed è in attesa di notizie da un acciaccato Simone Fontecchio.