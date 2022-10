Nel weekend che è appena andato in archivio hanno giocato tutte le squadre di Serie A la propria seconda gara stagionale e possiamo dire che stanno arrivando buone notizie per il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco, soprattutto da John Petrucelli e Diego Flaccadori.

Se finisse oggi il campionato, l’MVP a mani basse sarebbe Petrucelli perché ha segnato 50 punti in 48 minuti di utilizzo, di cui 23 al Mediolanum Forum di Assago contro l’Olimpia Milano. Mica male. Inoltre ha ottenuto il premio di MVP anche nel successo della Germani Brescia contro l’Openjobmetis Varese in rimonta per 88 a 83 davanti al pubblica biancoblu. Al momento il nativo di Hicksville, nella contea di Nassau, ma che ha già vestito la maglia azzurra anche in contesti ufficiali, è a mani basse il giocatore che ha più impressionato in questi primi 80 minuti.

L’altro grande protagonista di questi primi due fine settimana è Flaccadori. Il classe 1996 bergamasco è stato tra i migliori sia nel successo contro Treviso sia nella sconfitta di misura contro la Bertram Yachts Derthona Tortona. L’ex Bayern Monaco sta viaggiando a 18 punti di media, risultando il top scorer della Dolomiti Energia Trentino. Non è un caso però perché un compagno di squadra di Petrucelli, Amedeo Della Valle, quest’estate pronosticò Diego Flaccadori MVP della regular season 2022-2023. E noi ci crediamo eh.