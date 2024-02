Ottimi risultati di ascolti per la finale di Coppa Italia fra Milano e Napoli

Domenica 18F ebbraio Ea7 Emporio Armani Milano – Generazione Vincente Napoli è stata vista da 327mila spettatori, trasmessa in chiaro su Nove, Dmax e in simulcast su Eurosport 2.

Numeri che certificano l’effetto del basket in chiaro sulle reti Warner Bros. Discovery, che hanno trasmesso la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in diretta integrale.

Le Final Eight di Coppa Italia di basket si chiudono con l’ottimo risultato dell’atto conclusivo tra Olimpia Milano e GeVi Napoli. L’incontro, trasmesso su Nove, DMax ed Eurosport 2, è stato visto da 327mila spettatori per una share totale del 2.2%, il doppio rispetto alla finale dell’anno scorso, e una share sul target maschile 25-54 del 4,4%. Si tratta del record per una finale di Coppa Italia trasmessa sui canali Warner Bros. Discovery e della miglior partita stagionale tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Dall’Inalpi Arena di Torino con le migliori otto squadre del girone d’andata di Serie A – fra cui l’Olimpia Milano scudettata, la Virtus Bologna vincitrice della Supercoppa Italiana e Germani Brescia detentrice della Coppa Italia – Warner Bros. Discovery ha trasmesso tutti i match di Frecciarossa Final Eight 2024 in chiaro e in diretta streaming su Discovery+ fino alla finale vinta da Generazione Vincente Napoli Basket.