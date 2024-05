Ousmane Diop, Olimpia EA7 Milano ma non solo su di lui…

Ousmane Diop è uno dei lunghi ascrivibili come italiano più interessanti del nostro campionato, pur essendo lui senegalese e giocando con il Senegal, tant’è che l’Olimpia EA7 Milano ha messo gli occhi su di lui. Ma non solo i meneghini in EuroLega.

Il giocatore della Dinamo Sassari non ha vissuto una stagione semplice a causa di una lesione al menisco ma ha comunque saputo mettersi in mostra, tanto da guadagnarsi le attenzioni da parte di alcune squadre di EuroLega. Come si sa, l’Olimpia lo vorrebbe ma La Prealpina scrive che anche il Baskonia ha segnato il suo nome sul taccuino. Onestamente non siamo stupiti, il classe 2000 ha ampi margini di miglioramento ma già oggi potrebbe fare la differenza nella massima competizione continentale per club.

Chiaramente per l’EA7 Milano sarebbe ancora più importante firmare Ousmane Diop perché in Italia potrebbe giocare da italiano, essendo di formazione italiana. Avere un centro come Diop permetterebbe all’Olimpia di poter avere un ottimo lungo italiano insieme ai 6 stranieri e sappiamo quanto questo faccia la differenza ai playoff. E come forse vedremo anche quest’anno contro la Virtus Bologna, che ha un pacchetto italiani più lungo e completo di quello dell’EA7.

