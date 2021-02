Ascolta “Overrated Podcast – Boston, salviamo Bradley Beal e l’All Star Game” su Spreaker.

Quinta puntata di questo 2021 per Overrated Podcast, il podcast NBA di BasketUniverso.

Come al solito focalizziamo la nostra attenzione su una squadra e questa volta tocca ai Boston Celtics, squadra che sembra essere rimasta un passo indietro rispetto alle concorrenti nella Eastern Conference.

Ci concentriamo poi sul povero Bradley Beal: per Washington le speranze di raggiungere i playoff sembra quasi pari allo zero. Proviamo allora a immaginare possibili scenari di trade per lui. Spazio infine ai primi risultati delle votazioni per l’All Star Game 2021 in programma a Marzo.

Questo e molto altro in una nuova puntata di Overrated Podcast: conduce la puntata Giovanni Aiello in compagnia di Francesco Manzi e Michele Manzini.

BUON ASCOLTO!

Giornalista e collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.