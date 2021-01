Overrated Podcast: Irving, Harden, i Nets e le altre squadre coinvolte nella trade

Ascolta “Overrated Podcast – Irving, Harden, i Nets e le altre squadre coinvolte” su Spreaker.

Seconda puntata di questo 2021 per Overrated Podcast, il podcast NBA di BasketUniverso.

In questa puntata siamo andati ad approfondire la trade che ha stravolto gli equilibri della Lega, con il passaggio di James Harden a Est, direzione Brooklyn. Non si parlerà solamente della trade però, perché in casa Nets c’è un problema non indifferente legato alla situazione Kyrie Irving.

Nella seconda parte focus sulle squadre coinvolte in questo scambio, a cominciare dagli Houston Rockets, che potranno comunque contare sul talento di Victor Oladipo. Spazio anche all’ottimo avvio di stagione degli Indiana Pacers e al coinvolgimento nella trade dei Cleveland Cavaliers.

Questo e molto altro in una nuova puntata di Overrated Podcast: conduce la puntata Giovanni Aiello in compagnia di Francesco Manzi e Lorenzo Simonazzi.

BUON ASCOLTO!

Giornalista e collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.