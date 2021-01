Ascolta “Overrated Podcast – MVP, Mavericks e Raptors” su Spreaker.

Terza puntata di questo 2021 per Overrated Podcast, il podcast NBA di BasketUniverso.

L’attenzione oggi si concentra sull’inizio di stagione di due squadre che hanno disatteso le aspettative come i Dallas Mavericks e i Toronto Raptors. Il perché proviamo a spiegarlo nel corso della puntata.

Nel mentre però, Luka Doncic ha ricominciato a realizzare prestazioni degne di nota: al suo terzo anno potrebbe essere arrivato il momento di entrare a far parte di quel ristretto gruppo di giocatori che competono per il trofeo di MVP della regular season.

O forse no. Proviamo allora a scegliere i nomi dei giocatori che in questo avvio di regular season si sono dimostrati pronti per il premio di miglior giocatore.

Questo e molto altro in una nuova puntata di Overrated Podcast: conduce la puntata Giovanni Aiello in compagnia di Francesco Manzi e Lorenzo Simonazzi.

BUON ASCOLTO!

Giornalista e collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.