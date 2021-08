Pace Mannion, ex giocatore NBA ma con un lungo passato in Italia, ha parlato della scelta del figlio Nico di lasciare l’NBA per firmare con la Virtus Bologna a Massimo Selleri de Il Resto del Carlino:

“L’offerta di Golden State non era soddisfacente e soprattutto non dava garanzie per il futuro. A quel punto Nico ha fatto bene a scegliere la Virtus, dove troverà l’ambiente perfetto dove poter crescere. Sarà allenato da Sergio Scariolo, uno dei tecnici più preparati a livello mondiale, come del resto dimostrano i risultati che ha raggiunto con le sue squadre e poi la Vnera ha un pubblico che conosce molto bene la pallacanestro e che non solo vuole vincere, ma che sa anche vincere perché mette sulla squadra la giusta pressione proprio in virtù della sua competenza”.

Preoccupato per la prima stagione fuori dagli Usa di suo figlio?

“Assolutamente no, intanto perché Nico parla molto bene la lingua italiana e poi perché è un ragazzo con la testa sulle spalle. In ogni caso io e mia moglie lo accompagneremo perché ha solo venti anni e crediamo che sia dovere di ogni genitore essere a fianco del figlio quando compie un passo così importante”.

Davvero nessun rammarico per aver salutato la NBA?

“Non è un addio, ma adesso lui deve pensare solo ad aiutare la Virtus a vincere. Questo ora è il suo compito, poi tra due anni vedremo quello che accadrà”.

