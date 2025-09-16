Paige Bueckers è la Rookie of the Year WNBA: il paragone con la scorsa stagione di Clark

Nella scorsa stagione Caitlin Clark ha ribaltato la WNBA, alla sua prima annata da professionista, portando la Lega femminile ad un livello di popolarità mai toccato prima. La star delle Indiana Fever era alla fine stata nominata Rookie of the Year, trascinando la sua squadra ai Playoff (con eliminazione al primo turno per 2-0). Quest’anno la classe Draft WNBA ha prodotto un’altra stellina del futuro: Paige Bueckers, prima chiamata assoluta per le Dallas Wings dopo aver dominato al college con UConn e aver vinto il titolo NCAA 2025.

Bueckers ha vissuto una stagione molto simile, a livello personale, a quella scorsa di Clark: 19.2 punti, 3.9 rimbalzi e 5.4 assist di media, tirando con quasi il 48% dal campo. Cifre stellari per una rookie, che le sono valse anche la convocazione all’All-Star Game, un altro traguardo che la accomuna alla star delle Fever. E così la classe 2001 ha chiuso la stagione proprio come Clark un anno fa: vincendo il premio di Rookie of the Year. L’unica differenza tra le due sta nel record di squadra: se l’anno scorso, come detto, Indiana era infatti arrivata 8°, quest’anno Dallas ha vinto solo 10 partite su 44, ultima a parimerito con le Chicago Sky. In una delle tante sconfitte, Paige Bueckers ha anche segnato 44 punti contro le Los Angeles Sparks: suo record personale ma soprattutto record WNBA stagionale.