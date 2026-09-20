PalaTiziano inagibile: la Virtus GVM Roma rinvia la prima in casa, cosa succede con la BC Roma?

A pochi giorni dall’inizio del campionato, la Virtus GVM Roma 1960 ha annunciato che il Palazzetto dello Sport, anche noto come PalaTiziano, sarà inagibile a causa di alcuni lavori di manutenzione necessari che avranno inizio domani, lunedì 21 settembre. Per questo motivo la partita interna contro Avellino, debutto stagionale dei giallorossi in Serie B Nazionale, sarà rinviata come annunciato in un comunicato ufficiale della Virtus:

La Virtus GVM Roma 1960 ha ricevuto comunicazione dalla società Zetema, che gestisce il Palazzetto dello Sport, dell’indisponibilità dello stesso per urgenti lavori di manutenzione che avranno inizio il 21 settembre e si protrarranno oltre il 26/09/2026, data in cui era programmata la prima giornata di Serie B Nazionale contro la Scandone Avellino. La Virtus GVM Roma 1960, in collaborazione con le controparti interessate, si sta adoperando per identificare la nuova data di svolgimento della gara.

Ci si chiede ora cosa succederà con le partite della BC Roma, la neonata squadra capitolina che milita in Serie A e che dovrebbe giocare proprio al PalaTiziano “dividendolo” con la Virtus. La squadra di Donnie Nelson e Luka Doncic esordirà il prossimo weekend ma in trasferta a Treviso: la prima partita casalinga è prevista invece il 4 ottobre contro Tortona: bisognerà capire se per quella data i lavori di manutenzione saranno terminati, oppure se il campionato della BC Roma dovrà iniziare con una prima difficoltà logistica. Tra due giorni, il 22 settembre, era in programma al PalaTiziano anche la Opening Night: una serata nella quale squadra e staff si dovrebbero presentare ai nuovi tifosi.

L’altra squadra di Roma in Serie A, la Maxima, usufruirà invece del PalaEur.

Foto: LBA