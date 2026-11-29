Nella serata di sabato 28 novembre è arrivata una notizia che rischia di complicare i piani della Pallacanestro Cantù. Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA) della FIP avrebbe negato il tesseramento di Jure Zdovc come head coach del club brianzolo.

Zdovc era stato annunciato il 25 novembre come nuovo allenatore e presentato alla stampa il giorno successivo dirigendo già i primi allenamenti con la squadra. Prendeva il posto di Frank Vitucci, esonerato dopo 9 sconfitte consecutive in campionato. Alle spalle il tecnico sloveno ha una lunga carriera in Europa, la guida della Nazionale slovena e il titolo di miglior allenatore dell’EuroCup nel 2012. A Cantù doveva servire a raddrizzare una stagione partita malissimo.

Il problema non riguarderebbe il valore dell’allenatore ma i requisiti formali: da regolamento federale, per guidare una squadra nei campionati professionistici serve la qualifica di Allenatore Nazionale (art. 11 del Regolamento CNA). Chi arriva da una federazione estera può ottenerla in base all’art. 26, nella versione approvata dal Consiglio Federale FIP il 16 luglio 2026, in 3 modi.

Via ordinaria: 5 stagioni sportive complete da capo allenatore, negli ultimi 5 anni, nei massimi campionati nazionali.

5 stagioni sportive complete da capo allenatore, negli ultimi 5 anni, nei massimi campionati nazionali. Via ridotta: 3 stagioni complete negli ultimi 5 anni, ma solo per esperienze particolari, come NBA, NCAA Division I, nazionali senior sul podio in grandi competizioni o club vincitori di coppe internazionali.

3 stagioni complete negli ultimi 5 anni, ma solo per esperienze particolari, come NBA, NCAA Division I, nazionali senior sul podio in grandi competizioni o club vincitori di coppe internazionali. Esame tecnico: per chi non rientra nei casi precedenti c’è un esame, con un contributo di 10.000€. Anche qui servono almeno 3 stagioni complete negli ultimi 5 anni nella massima serie di un Paese estero.

Il regolamento guarda solo all’ultimo quinquennio, quindi non contano i trascorsi più lontani. Nel periodo tra la stagione 2021-22 e la 2025-26 Zdovc ha avuto 3 incarichi, nessuno però chiuso a fine stagione. Nell’ottobre 2021 era subentrato sulla panchina dello Zalgiris, lasciandola però l’11 aprile 2022. Nella stagione 2023-24 aveva iniziato con il Bursaspor in Turchia, venendo esonerato il 16 gennaio 2024. Infine l’anno scorso, al PAOK Salonicco, la sua panchina è durata solo fino al 2 marzo 2026. Mancano quindi le stagioni complete sia per la via ordinaria sia per l’esame.

Finché la qualifica non verrà riconosciuta, Zdovc non potrà essere iscritto a referto come capo allenatore nelle gare di Serie A. L’art. 25 prevede il ricorso contro le decisioni del CNA in materia di tesseramento, in primo grado al Tribunale Federale e in secondo alla Corte Federale. Le prossime ore saranno decisive per capire se la notizia verrà confermata e quale sarà la linea di Cantù, che per fortuna ha ancora una settimana, a causa della pausa Nazionali, per risolvere questo rebus in vista della prossima partita di campionato contro Varese. Prima dell’arrivo di Jure Zdovac, un altro nome accostato a Cantù era stato quello di Attilio Caja, la cui candidatura secondo La Provincia non godeva però dell’unanimità dei pareri favorevoli da parte del CdA.

Foto: Pallacanestro Cantù