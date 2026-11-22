La Pallacanestro Cantù rimane inchiodata a zero vittorie in questo avvio di stagione, sconfitta anche a Scafati in quello che sembrava già uno scontro salvezza. I brianzoli sono 0-9 in classifica, 2 vittorie in meno della stessa Scafati e della BC Roma, entrambe sul 2-7. Probabilmente la trasferta campana è stata l’ultima partita in panchina per Frank Vitucci, per il quale si era detto sarebbero state decisive le gare contro Tortona e Scafati, entrambe perse con un passivo rispettivamente di 14 e 16 punti. A nulla sono serviti gli innesti delle ultime settimane arrivati dal mercato: Osvaldas Oliesivicius, Erick Green e infine Mike Smith, che ha debuttato questa sera a Scafati.

Al posti di Vitucci, secondo La Provincia, sarebbe pronto Attilio Caja, un tecnico di grande esperienza che già in passato ha risolto situazioni spinose. L’Artiglio è reduce da 2 anni in Serie A2 con la Fortitudo Bologna, club con il quale non si è lasciato benissimo. A 65 anni ora potrebbe tornare in panchina della massima serie, dove ha allenato in carriera Virtus Roma, Pesaro, Milano, Napoli, Cremona, Varese, Reggio Emilia e Scafati ma mai Cantù, spesso invece avversaria in numerosi derby. La società brianzola avrà comunque tempo per prendere una decisione ponderata, vista la pausa Nazionali alle porte: si tornerà in campo il 6 dicembre nel derby contro Varese.