Pallacanestro Trieste: Delia verso la conferma fino a fine stagione, Udanoh in uscita direzione Francia

La Pallacanestro Trieste dovrebbe, a breve, estendere fino al termine della stagione il contratto con il lungo Marcos Delia.

Ike Udanoh, invece, sembra l’indiziato numero uno a lasciare l’Allianz, che sacrificherà l’americano di Detroit per fare posto in squadra proprio all’argentino, che firmerà un nuovo contratto fino al 31 giugno.

Sembra che l’ex Cantù, Avellino e Venezia, che in 6 gare gare giocate con la casacca biancorossa ha messo a segno 7,2 punti e 4,3 rimbalzi di media, sceglierà nei prossimi giorni la la sua futura squadra: al vaglio vi sarebbero due destinazioni, una porta all’estero, l’altra in Italia.

La prima squadra interessata sarebbe lo Strasburgo del d.s. Nicola Alberani, che già aveva portato Udanoh con sé in Irpinia, nella seconda metà della stagione 2018/19, quando faceva parte della dirigenza della Scandone. La squadra francese ha uno slot libero nella categoria dei comunitari dopo aver rinunciato a Ebuka Izundu e lo statunitense dell’Allianz potrebbe fare proprio al caso del club allenato dal finlandese Lassi Tuovi, che sta giocando la Champions League.

Il secondo club a cui piace l’americano in uscita da Trieste è, invece, Reggio Emilia che sta cercando un sostituto per sopperire all’infortunio occorso recentemente a Justin Johnson. La squadra emiliana, prossimo avversario in campionato proprio dei giuliani, non avrebbe, però, ancora formulato un offerta ufficiale ad Udanoh, che comunque parrebbe più interessato ad “emigrare” in Francia per giocare una competizione europea più prestigiosa, al contrario della FIBA Europe Cup a cui sta partecipando la Unahotels.

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.