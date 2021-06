Pallacanestro Trieste: Franco Ciani è ufficialmente il nuovo coach dei giuliani

La Pallacanestro Trieste ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Si tratta di Franco Ciani, che passa quindi da assistant coach a primo allenatore dell’Allianz.

Di seguito la nota ufficiale della società.

Allianz Pallacanestro Trieste comunica di aver formalizzato un contratto biennale con coach Franco Ciani, che sarà l’allenatore della prima squadra, a capo dello staff tecnico, per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

“Benvenuto a Franco Ciani – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – nel suo nuovo ruolo di allenatore dell’Allianz Pallacanestro Trieste. Si tratta di una scelta che definirei naturale, volendo sottolineare come il lavoro svolto nella passata stagione abbia permesso di porre le basi del nostro futuro insieme. In tutta la passata stagione – ha continuato Ghiacci – Franco Ciani ci ha mostrato la sua grande dedizione al lavoro, il suo spirito di sacrificio, la capacità di lavorare in squadra con tutto lo staff della Pallacanestro Trieste: caratteristiche importanti accanto alle sue comprovate capacità e alla sua idea di pallacanestro. Ora inizia un nuovo percorso insieme, guardando a una stagione ancora complessa da decifrare sul fronte degli effetti della pandemia, ma sicuramente impegnativa”.

“Grazie alla Pallacanestro Trieste – ha dichiarato coach Ciani – per avermi affidato il compito di guidare il progetto tecnico di questa società in una piazza storica della pallacanestro italiana, un compito che ho accettato con entusiasmo e senza esitazioni: la prossima non sarà una normale stagione di Serie A, sarà la stagione nella quale riabbracceremo il nostro pubblico, torneremo a sentirlo vicino; sarà una stagione di pallacanestro al 100%, nella quale ci impegneremo per vivere insieme le migliori emozioni. Ci aspettano adesso settimane impegnative per costruire staff tecnico e squadra, porre così le basi per quella che sarà una grande sfida. Voglio ringraziare coach Dalmasson per il percorso fatto assieme nel corso di quest’anno: un percorso che mi ha permesso di essere qui oggi, pronto a lavorare con dedizione e volontà di dare il meglio”.

Coach Franco Ciani è già al lavoro con la dirigenza di Allianz Pallacanestro Trieste per costruire il roster che affronterà il prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nomi dello staff tecnico e sanitario che supporteranno il tecnico nel raggiungimento degli obiettivi societari.

Il presidente Ghiacci presenterà Franco Ciani nella veste di coach dell’Allianz Pallacanestro Trieste lunedì 7 giugno alle 11:30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà all’Allianz Dome. La stampa è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.