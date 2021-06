Pallacanestro Varese, Adriano Vertemati sarà il prossimo allenatore

Adriano Vertemati sarà il prossimo allenatore della Pallacanestro Varese. Così La Gazzetta dello Sport questa mattina dando la notizia che confermerebbe la volontà di Toto Bulgheroni e della società varesina di trovare il successore di Massimo Bulleri e arrivare a chiudere gli accordi nel più breve tempo possibile.

Vertamati lascia così il coaching staff del Bayern Monaco, dove aveva il ruolo di secondo allenatore dietro a Trinchieri, per abbracciare il progetto della Pallacanestro Varese. Di fatto, si tratta del primo acquisto per la società; non sono ancora noti i termini dell’accordo, ma la scelta biancorossa è legata alla volontà della dirigenza di mettere in mano la squadra al nuovo allenatore favorendo un progetto di crescita e sviluppo su più anni.

