Pallacanestro Varese, dodici casi di positività al covid 19

Dodici casi di positività al covid 19 nel gruppo squadra per la Pallacanestro Openjobmetis Varese. La società ha comunicato la notizia poco fa dopo i test effettuati in mattinata. Con ogni probabilità la partita in programma alle 18.30 di domani contro Trieste sarà rinviata.

Pallacanestro Varese comunica che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste, sono emersi dodici casi di positività al Covid-19 all’interno del Team Squadra. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti. I soggetti, alcuni dei quali lievemente sintomatici, si trovano già in isolamento come da protocollo.

Pallacanestro Varese rimane in attesa di disposizioni di Legabasket per quel che concerne la partita in programma domani contro l’Allianz Pallacanestro Trieste.

Fonte: sito ufficiale Pallacanestro Varese

