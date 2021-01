Pallacanestro Varese, ecco John Egbunu

Ecco il nuovo rinforzo in casa Pallacanestro Varese. La società varesina avrebbe raggiunto un accordo con il centro 26enne John Egbunu, prodotto di Florida, che ha disputato 4 partite con il Busan KT Sonicboom in questa stagione nel campionato coreano dopo l’esperienza in G League coi Long Island Nets nella stagione scorsa registrando una media di 10.3 punti e 7.4 rimbalzi aggiungendo anche 1.5 stoppate.

Con l’arrivo di Egbunu, Varese spera di colmare la mancanza di fisicità e stazza sotto canestro, area del rettangolo di gioco dove la squadra ha spesso avuto problemi nel corso di questa prima metà di campionato.

Fonte: Sportando

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.