Pallacanestro Varese, i casi positivi scendono da 16 a 11

I casi di positività al covid -19 all’interno del Team Squadra di Pallacanestro Varese sono scesi a 11. Questo quanto comunicato dalla società varesina in una nota ufficiale diramata nelle prime ore di questo pomeriggio tramite i canali ufficiali. Domenica, la gara tra Brescia e Varese non si giocherà ed è stata rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Lega Basket nella giornata di ieri. Ecco il comunicato ufficiale della società.

Pallacanestro Varese comunica che gli esiti dei tamponi molecolari ai quali è stato sottoposto il Team Squadra nella giornata di ieri hanno evidenziato ancora undici casi totali di positività al Covid-19. Nel corso della prossima settimana verranno effettuati ulteriori test, con lo staff medico biancorosso che monitorerà la situazione giorno dopo giorno.

Foto: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese

