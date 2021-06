Pallacanestro Varese, oggi si decide il rinnovo di Giancarlo Ferrero

Giornata importante per Giancarlo Ferrero e Pallacanestro Varese. Secondo quanto scritto da La Prealpina, oggi le due parti si incontreranno per decidere il rinnovo del giocatore: il capitano della OJM vorrebbe firmare un contratto biennale con l’opzione per il terzo anno.

Così facendo, Ferrero uscirebbe dallo stesso tipo di accordo siglato nell’estate 2019. L’obiettivo del capitano è rimanere ancora giocatore biancorosso.

