Pallacanestro Varese, primo giorno di raduno. Conti: “Entusiasti per questo nuovo inizio”

“Primo giorno di scuola”, così l’hanno definito Andrea Conti, Giancarlo Ferrero e coach Adriano Vertemati in sede di presentazione della squadra. Oggi la Pallacanestro Varese ha iniziato la propria stagione 2021/22 con un allenamento tecnico – tanta corsa e tanti esercizi con la palla – per cominciare a scaldare il motore e cominciare a costruire la chimica di squadra.

“Primo giorno di scuola. Abbiamo Voglia di trovare amalgama tra vecchi e nuovi elementi, c’è grande entusiasmo per questo nuovo inizio. Vorremmo ritrovare un po’ di normalità il prima possibile e la connessione col nostro pubblico aumentando la capienza al palazzetto. Ne abbiamo bisogno dopo una stagione difficile, l’assenza del calore ha influito in modo negativo. Organizzeremo degli allenamenti aperti al pubblico nei prossimi giorni”

Gli elementi non ci sono ancora tutti. Mancano Anthony Beane, Trey Kell e John Egnunu – gli ultimi due impegnati nella Summer League di Las Vegas con Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves – ma la squadra sarà al completo durante il ritiro di Gressoney. Destinazione che sarà raggiunta dalla squadra tra sette giorni, lunedì 23, e in cui si comincerà anche a vedere in che condizioni sono i giocatori dopo una settimana di allenamento concentrata sullo stato di forma e sul cimentare le regole del gruppo aspettando di allenarsi anche sui primi meccanismi di squadra in cui il protagonista sarà Alessandro Gentile con un roster molto fisico e lungo – 6+6 – creato per valorizzare le sue caratteristiche.

“Oggi facciamo il primo allenamento e poi affronteremo una settimana introduttiva in cui ci affideremo ad un grande staff tecnico e un grande preparatore atletico come Silvio [Barnaba, ndr] che non sbaglierà nulla, si comincia a lavorare. Come pallacanestro ci adegueremo alla sua valutazione poi la prossima settimana si parte e si entra nel vivo dei meccanismi”

Aspetti fondamentali su cui cimentarsi soprattutto per un gruppo in cui si combinano giocatori con un breve trascorso a Varese e altri che calcano il parquet della Enerxenia Arena, oggi, per la prima volta. Il collante è capitan Giancarlo Ferrero – rimasto con la Openjobmetis in estate dopo la firma di un rinnovo triennale – che al settimo anno con la maglia biancorossa si è detto carico come la prima volta ed entusiasta di essere a disposizione di un coach come Vertemati.

“Cerco di essere un esempio. Quello che chiedo a me stesso è di essere un esempio in grado di trasmettere valori ai miei compagni quotidianamente”

Giorno dopo giorno si avvicina anche il 3 settembre, la data in cui Luis Scola – tornato in questi giorni a Varese dopo le Olimpiadi di Tokyo e ora in vacanza con la famiglia a Creta – comunicherà alla società se proseguirà o meno la propria carriera. Però la volontà della leggenda argentina sembra essere chiara: non ci sarà un altro anno ed è quello che Luis ha comunicato a Conti e Vertemati prima di partire per la sua quinta Olimpiade chiedendo di creare la squadra senza tenere conto della sua presenza.

“Parola sua, di un campione. Posso aspettarmi di tutto ma una persona del suo spessore, se ti dice così, mi lascia intendere che ha già fatto la sua scelta. È una persona che ha dato piena disponibilità, a tutti l’anno passato, quando tornerà credo ci sia l’occasione di discutere sulla possibilità di rimanere all’interno della società”

Di ritorno dalle vacanze, Scola dirà presumibilmente in maniera ufficiale la sua decisione che, in caso di ritiro, potrebbe prevedere l’ingresso all’interno della società ai piani dirigenziali, come spesso si è ipotizzato in questi ultimi mesi dopo la fine dello scorso campionato.

Però ora gli occhi sono tutti sulla preparazione in vista della Supercoppa e del prossimo campionato con “l’obiettivo di fare meglio rispetto alla scorsa stagione” in una Lega, che dopo il mercato estivo, ha visto molte squadre alzare il proprio livello sulla carta. La data cerchiata di rosso sulla data della società il 6 settembre quando Varese debutterà in SuperCoppa contro la Vanoli Cremona prima di affrontare anche Sassari.