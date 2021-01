Pallacanestro Varese, il recupero con Trieste sarà mercoledì 27

La Pallacanestro Varese ritorna in campo e lo farà mercoledì 27 gennaio per recuperare il match contro Trieste, valido per la quattordicesima giornata di Lega Basket Serie A. Questo quanto comunicato dai canali della Lega poco fa: la partita che vede i varesini protagonisti sul campo dell’Allianz Dome andrà in scena alle 18.

Come comunicato dalla società nel pomeriggio odierno, sei dei sette giocatori varesini risultati negativi ai tamponi molecolari si sono allenati a Masnago avendo ottenuto l’idoneità in seguito alle visite di accertamento.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.