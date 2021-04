Pallacanestro Varese, Ruzzier: “Gruppo e vittoria speciale. Playoff? Meglio guardarsi le spalle”

Eletto MVP della partita grazie ai suoi 17 punti , 8 assist e un ottimo 23 di valutazione, Michele Ruzzier ha commentato così la gara che l’aha visto protagonista sul campo del Mediolanum Forum contro l’Olimpia.

“Vincere così sul campo di Milano è speciale, non ci avevo mai vinto. Abbiamo avuto molte difficoltà, ma non ci siamo mai disuniti perché questo gruppo è davvero speciale”

Il play ex Vanoli Cremona ha parlato anche dell’ultima azione che l’ha visto consegnare il derby a Varese con un and-one segnato a poco più di 10 secondi della fine. Il canestro della vittoria.

“L’Olimpia aveva un fallo da spendere ed io ho provato ad attaccare il ferro, è andata bene”

Con questi due punti molto preziosi e forse anche inaspettati, Varese porta a quattro la striscia di successi consecutivi facendo un passo più lontano dalla zona più calda della classifica (18 punti, +4 dall’ultima piazza in cui si trova Cantù) dandosi la possibilità ora di poter guardare con interesse anche la zona playoff. Ruzzier però ci va con molta calma.

“Dopo tutto quello che è successo continuo a pensare alla salvezza, meglio guardarsi le spalle. Giochiamo una partita alla volta”

Domenica prossima, Varese va ancora in trasferta ospite della Unahotels Reggio Emilia – squadra che al momento si trova solo due punti dietro i varesini – in uno scontro che potrebbe dire molto in ottica salvezza.

