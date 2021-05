Pallacanestro Varese, Scola interessato ad entrare nel capitale azionario

Luis Scola sarebbe interessato ad entrare a far parte del capitale azionario di Pallacanestro Varese, secondo quanto scritto da La Prealpina. Essendo ancora nel campo dell’ipotesi, i ruoli e i termini non sono ancora definiti, ma c’è “un interesse a 360 gradi per dare una mano alla società”. Così Alberto Castelli, Presidente di “Varese nel Cuore”, sulle colonne del quotidiano prealpino.

“Modi e forme sono da approfondire”, specifica Castelli, così come allo stesso modo è da capire se Scola avrà intenzione di giocare la prossima stagione. L’argentino non ha ancora sciolto le riserve, ma dovrebbe farlo entro la fine del mese per dare anche la possibilità alla società di organizzare mercato e piani per il prossimo campionato.

Foto copertina: Pallacanestro Varese – Alberto Ossola

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.