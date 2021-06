Pallacanestro Varese, Vertemati: “Al Bayern ho arricchito il mio bagaglio, a Varese realizzo un sogno”

La Pallacanestro Varese ha presentato il nuovo coach Adriano Vertemati questa mattina sul campo della Enerxenia Arena. “Ringrazio Andrea [Conti, GM, ndr] e Toto Bulgheroni di persona per avermi voluto qua e avermi fatto sentire la persona giusta per questo nuovo capitolo. Cresciuto col mito delle società lombarde, dall’inizio ho sognato di arrivare in una di queste società che fanno tremare i polsi. Non potevo dire di no”.

Lavorare sodo con dedizione e grande impegno, caratteristiche che nel corso della sua carriera l’hanno sempre contraddistinto e che l’hanno portato a vivere esperienze importanti come quella al Bayern Monaco dello scorso anno, e che potrà trasferire anche ai suoi nuovi giocatori. Giovani, soprattutto, e veterani.

“Sono certo di aver arricchito molto il mio bagaglio anche solo avendo guardato certe cose prendendo parte in prima persona. Sono sicuro di essere un allenatore migliore in questa esperienza, quello che avrò imparato nella pratica per questa esperienza a Varese lo saprò quando ci sarà qualcosa da fare. La mia sensazione, dopo aver fatto 90 partite la stagione scorsa, ho l’impressione di aver fatto qualcosa come cinque stagioni in una in condizioni molto complicate, ti porta a stare sempre insieme e vivere tutto in modo amplificato”

Lungimiranza, importanza del contatto umano e impegno: linee guida che devono essere al centro del progetto per riuscire a lavorare in condizioni ottimali, per mettere la squadra – e la società – nelle condizioni di rendere al meglio. L’attenzione particolare di coach Vertemati è creare una squadra che abbia rispetto di una figura che può condurli verso la crescita e che sia contornata da una società in grado di condividere le posizioni e le scelte prese insieme ad inizio stagione.

“Abbiamo dei giocatori sotto contratto e sono tutti giocatori che godono del mio apprezzamento. Sono tutti giocatori che hanno dato molto alla Pallacanestro Varese, pensiamo alla scorsa stagione. Ora non entro nei dettagli, ma dico che la società ha avuto lungimiranza nel mettere sotto contratto questi giocatori, la cosa fondamentale quando si lavora coi giocatori. Questo è un buonissimo gruppo”

L’avventura di Adriano Vertemati sulla panchina biancorossa parte dalla Enerxenia Arena con un gruppo di giocatori – al momento De Nicolao, Ferrero appena rinnovato, De Vico quelli sotto contratto e Ruzzier in scadenza al 30 giugno – con cui cominciare a mettere le fondamenta della squadra della prossima stagione. Palestra e campo, la stagione comincia da qui.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.