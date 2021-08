Pallacanestro Varese, vittoria nella prima uscita stagionale nel ritiro di Gressoney

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE – OLYMPIC BASKET FRIBURGO: 90-67

Buona la prima uscita stagionale della Openjobmetis che chiude il ritiro di Gressoney con una convincente vittoria (90-67) ai danni di Friburgo. Privi di Beane (aggregatosi al gruppo solo questa mattina) e Jones (fermato da un lieve risentimento muscolare), i biancorossi hanno controllato il match dalla palla a due fino alla sirena finale mostrando segnali confortanti in vista dei primi impegni ufficiali previsti per l’inizio di settembre.

Dopo un primo quarto a ritmi bassi (terminato 14-9 per i biancorossi grazie ai 6 di Egbunu), Varese prende il largo nel risultato in avvio di seconda frazione con Gentile e Sorokas, consolidando il vantaggio a 2’ dall’intervallo con le bombe di Kell (34-19) e le giocate efficaci di un Gentile ispirato che, al 20’, fissa il punteggio sul momentaneo 45-23. Friburgo tenta una timida risposta ad inizio di terzo periodo, ma Varese non molla ed è abile a mantenere il vantaggio prima con Gentile e poi con Kell, un fattore dalla distanza, che propizia il 68-50 del 30’. Negli ultimi 10’ Ferrero e compagni controllano il match che si chiude sul definitivo 90 a 67.

La Openjobmetis tornerà già in serata a Varese dove riprenderà gli allenamenti alla Enerxenia Arena nella mattinata di lunedì. Mercoledì 1 settembre i biancorossi effettueranno uno scrimmage a porte chiuse con Derthona Basket in vista dell’esordio in Supercoppa a Cremona (lunedì 6 settembre alle ore 18:30).

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-FRIBOURG OLYMPIC BASKET: 90-67 (14-9; 45-23; 68-50)

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Kell 20, Gentile 18, Sorokas 10, De Nicolao 8, Wilson 3, Librizzi, Egbunu 10, Virginio 4, Ferrero 9, Jones, Caruso 6, Amato 2. Coach: Adriano Vertemati.

Fribourg Olympic Basket: Maquiesse, Mitchell 6, Gravet 4, Diggs 3, Tomic, Jurkovitz 14, Miljanic 12, Cotture 9, Mbala 9, Memishi, Solca 3, Jankovic 7. Coach: Petar Aleksic.

Fonte e foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Varese