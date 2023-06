Panathinaikos, ad un passo il ritorno di Mike James?

Mike James al Panathinaikos ha lasciato un bellissimo ricordo, in entrambe le sue esperienze in biancoverde concluse con la vittoria di due campionati, tutti e due da MVP delle Finali nel 2017 e nel 2018. La superstar americana ora sarebbe vicinissima ad un secondo ritorno al Pana, come riportato dal serbo Telesport. James nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’AS Monaco, non senza problemi attitudinali: quest’anno ha saltato qualche partita per sospensione e durante le Final Four c’è stata un po’ di tensione con coach Sasha Obradovic.

In estate probabilmente ci sarà l’addio e Mike James sarebbe molto vicino all’accordo per tornare al Panathinaikos. Il club greco sta per iniziare un nuovo ciclo con Ergin Ataman come allenatore: sicuramente gli spiriti vulcanici non mancheranno. Tra il proprietario Dimitris Giannakopoulos, Ataman e lo stesso James, non deve stupire se ad Atene nella prossima stagione ci saranno tante situazioni particolari.

Anche quest’anno MJ è stato uno dei migliori giocatori d’Europa, capace di portare il Monaco alle Final Four di EuroLega alla seconda partecipazione del club alla competizione. Prima dell’addio l’americano avrà la possibilità di regalare un altro trofeo alla sua squadra: nella finale del campionato francese affronterà il Metropolitans92 di Victor Wembanyama.