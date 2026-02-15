Panathinaikos, altra figuraccia! Giannakopoulos: “L’EuroLega dovrebbe tutelarmi”

Il Panathinaikos, che in settimana ha preso Nigel Hayes-Davis assicurandosi l’MVP delle Final Four di EuroLega della passata stagione, ha rimediato oggi un’altra figuraccia. I biancoverdi hanno perso in casa, in campionato, 97-102 contro il Kolossos Rodi: è stata la prima volta nella storia del club che il Pana ha subito oltre 100 punti a OAKA. La brutta prestazione e la terza sconfitta in campionato non sono ovviamente andate giù al proprietario Dimitris Giannakopoulos. Il numero uno del Panathinaikos in più occasioni, in questi mesi, ha espresso tutta la propria frustrazione per le prestazioni della sua squadra, prendendosela con i giocatori ma anche con allenatore e membri dello staff.

Anche stavolta Giannakopoulos non si è comportato diversamente: ha postato su Instagram un video, taggando sia la FIBA che l’EuroLega, chiedendo di essere tutelato dall’atteggiamento dei suoi stessi tesserati. “Sono pienamente d’accordo che i contratti vanno garantiti. E che ci deve essere protezione per i giocatori. La mia famiglia ed io ne siamo stati la prova in qualsiasi business abbiamo portato avanti, rispettiamo ogni tipo di lavoratore. Ma l’EuroLega non dovrebbe provare a tutelare anche i proprietari dei club? Quando giocatori e allenatori creano questo genere di problemi per una squadra o per qualsiasi tipo di business?” ha detto Giannakopoulos.