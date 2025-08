Panathinaikos, arriva un altro colpo di mercato dalla NBA

In questa sessione di mercato estivo, il Panathinaikos è stato abbastanza tranquillo ma i colpi che ha piazzato sono stati tutti di un certo livello. A cominciare da TJ Shorts, uno dei migliori giocatori dell’ultima EuroLega, per proseguire con Nikolaos Rogkavopoulos. Per completare il reparto lunghi, il club biancoverde ha ora decido di regalare a Ergin Ataman anche Richaun Holmes.

Il lungo americano arriva dalla NBA, dove nell’ultima stagione ha mantenuto 7.4 punti e 5.7 rimbalzi di media con gli Washington Wizards. Centro undersized di soli 2.06 metri, Holmes ha 31 anni ed ha finora giorovagato parecchio in NBA tra Philadelphia, Phoenix, Sacramento, Dallas e Washington: quella al Pana sarà la prima esperienza in Europa.

Richaun Holmes firmerà un biennale col Panathinaikos con opzione per la stagione 2026-27. Lo stipendio sarà superiore ai 2 milioni di euro: precisamente 2.35 nella stagione 2025-26 ed eventualmente 2.5 in quella successiva, come riportato da SDNA.