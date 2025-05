Panathinaikos, Ataman recupera Mathias Lessort per le Final Four?

Il Panathinaikos potrebbe riabbracciare Mathias Lessort in vista delle Final Four di EuroLega, che si terranno ad Abu Dhabi a fine maggio. Il centro francese, assente dai campi da dicembre a causa di una frattura alla fibula, potrebbe rientrare proprio nel momento più cruciale della stagione.

Coach Ergin Ataman ha espresso ottimismo riguardo al recupero di Lessort, dichiarando: “Mi aspetto che Mathias giochi nella Final Four. Non ha ancora iniziato ad allenarsi con la squadra, ma sta lavorando bene”. Queste parole hanno alimentato le speranze dei tifosi biancoverdi, che vedono nel ritorno del loro centro titolare un elemento chiave per affrontare al meglio la semifinale contro il Fenerbahçe e l’eventuale finale.

Il percorso verso la Final Four è stato tutt’altro che semplice per il Panathinaikos. Dopo una serie di Playoff combattuta, la squadra ateniese ha avuto la meglio sull’Anadolu Efes Istanbul in Gara-5, imponendosi con un punteggio di 75-67 davanti a oltre 20.000 tifosi all’OAKA Arena. Il ritorno di Lessort rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per il Panathinaikos, che punta a conquistare il suo settimo titolo europeo e il secondo consecutivo.