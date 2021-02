Mario Hezonja torna in Europa dopo aver lasciato il nostro continente per la NBA durante il Draft 2015, quando fu scelto alla 5 dagli Orlando Magic. In questi anni oltreoceano, il talento croato non ha lasciato il segno passando da Orlando a New York e infine a Portland, venendo scambiato a Memphis ma venendo tagliato prima della fine del training camp.

Ora Hezonja ha ufficialmente firmato un contratto col Panathinaikos, col quale concluderà la stagione di Eurolega. Un vero e proprio colpo per il club greco: il giocatore ha segnato 6.9 punti di media negli anni di NBA, 7.7 nel suo ultimo anno in Eurolega col Barcellona, quando aveva 19 anni ed era considerato tra i migliori prospetti d’Europa.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.