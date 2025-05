Panathinaikos, dopo le Final Four il premio di consolazione sarà TJ Shorts

Il Panathinaikos AKTOR Atene si consola dopo la sconfitta alle Final Four di EuroLega contro il Fenerbahçe con un significativo colpo di mercat. Secondo SDNA, il club biancoverde sta finalizzando l’ingaggio di TJ Shorts, uno dei giocatori più brillanti dell’ultima stagione ed MVP di EuroCup l’anno scorso. Secondo quanto riportato da BasketNews, il playmaker americano, che ha anche passaporto macedone, starebbe già organizzando il suo trasferimento nella capitale greca dopo due stagioni al Paris Basketball da assoluto protagonista.

Su Shorts c’erano gli occhi di mezza Europa, anche dell’Olimpia Milano, e della NBA. Nei giorni scorsi si era infatti parlato di un’offerta da parte dei Memphis Grizzlies. A 27 anni, TJ Shorts ha avuto una carriera europea in rapida ascesa. Dopo esperienze in Lettonia e Germania, ha brillato con il Telekom Baskets Bonn, vincendo la Basketball Champions League nel 2023 e ottenendo il titolo di MVP sia della stagione regolare che delle Final Four. Nel 2024, con il Paris Basketball, ha conquistato l’EuroCup, venendo nuovamente nominato MVP della competizione. Nella stagione in corso, Shorts ha infine guidato il Paris Basketball alla sua prima partecipazione in EuroLega, raggiungendo i Playoff e venendo selezionato nell’All-EuroLeague First Team, grazie a una media di 18.8 punti e 7.5 assist per partita.

Secondo Backdoorpodcast.com, il Panathinaikos avrebbe presentato a Shorts un’offerta triennale molto vantaggiosa, più alta rispetto a quanto proposto da altri club europei.

Oltre all’acquisizione di Shorts, il Panathinaikos starebbe lavorando anche ad un’altra operazione: riportare ad Atene il centro greco Georgios Papagiannis. Secondo BasketNews, ci sarebbe un crescente interesse da parte del club per il ritorno del giocatore, che ha già vestito la maglia del Panathinaikos in passato e che nell’ultimo anno ha giocato all’AS Monaco.