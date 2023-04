Panathinaikos, Dwayne Bacon tagliato per motivi disciplinari ma dice di aver ricevuto minacce fisiche dalla società

Dwayne Bacon non è più un giocatore del Panathinaikos, con la guardia statunitense che è caduta in diverse infrazioni disciplinari.

L’ultimo errore è stato il suo comportamento violento nei confronti del compagno di squadra in un allenamento con lo stesso Bacon, intervenuto in una diretta Instagram, che ha ammesso di aver colpito Lefteris Mandzoukas, sottolineando che quest’ultimo lo ha provocato.

Inoltre, ha chiarito di non aver bevuto durante l’ormai famigerata serata fuori con Mike James a Monaco, suggerendo di avere prove rilevanti.

Tuttavia, Dwayne Bacon ha anche affermato che fuori dalla sua casa ad Atene, così come da quelle di Paris Lee e Derrick Williams, c’era una sicurezza posta dal club.

Ha sottolineato di aver ricevuto minacce – anche negli spogliatoi – per la sua integrità fisica se fosse uscito di casa dopo una sconfitta.

La presenza della security all’esterno della casa di Bacon è confermata anche dal club che sottolinea però che ciò è stato fatto su sua iniziativa, in quanto avrebbe informato di ricevere minacce per quello che faceva nelle sue serate.

Bacon ha detto in dettaglio:

“Ho segnato 17 punti di media a partita, il massimo della squadra. Non credete a tutto ciò che sentite. Ho attraversato molte situazioni strane, quindi non mi dispiace tornare a casa presto dato che sto ancora ricevendo i miei soldi. È una situazione vantaggiosa per tutti. Dite ai giornalisti greci di scrivere questo”.

“Hanno messo quattro guardie di sicurezza fuori casa mia e hanno detto loro di spezzarmi le gambe se me ne fossi andato. Tutto perché abbiamo perso la partita, come se fosse solo colpa mia, non di tutta la squadra. Sono venuti negli spogliatoi e hanno detto queste cose, minacciandoci, hanno messo le guardie di sicurezza fuori da casa mia, da quella di Paris Lee e da quella di Derrick Williams”.

