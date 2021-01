Panathinaikos, è ufficiale: Oded Katash è il nuovo allenatore

Ennesimo cambio in panchina per il Panathinaikos in questi ultimi anni: qualche giorno fa c’era stata la separazione da coach Georgios Vovoras, che era stato assistente dal 2016 al 2020 per poi prendere le redini dello staff, oggi invece l’annuncio della firma di Oded Katash.

Katash, coach israeliano, arriva dall’Hapoel Gerusalemme che allenava dal 2018 e col quale aveva vinto una Coppa di Lega e due Coppe di Israele. Il tecnico, da giocatore, aveva anche militato nel Panathinaikos a fine carriera, dal 1999 al 2001, vincendo due campionati e la Coppa dei Campioni nel 2000.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Όντεντ Κάτας για τη θέση του πρώτου προπονητή για 1,5 χρόνο. Στο τεχνικό επιτελείο σε ρόλο άμεσου συνεργάτη του προστίθεται και ο Ισραηλινός τεχνικός Λιόρ Λούμπιν. Διάβασε περισσότερα εδώ: https://t.co/uyx6zLCIxk#paobc pic.twitter.com/GuZ7bPUZzO — Panathinaikos BC (@paobcgr) January 14, 2021

