Panathinaikos, Ergin Ataman ha già messo alla porta TJ Shorts?

Il Panathinaikos non sta avendo l’inizio di stagione che ci si aspettava.

I risultati del team greco non sono pienamente in linea con le aspettative. Oltre al derby perso in campionato, il PAO sta tentennando anche in EuroLega con un record di cinque vinte e quattro perse. Nelle ultime quattro sfide, però, sono arrivati ben tre ko: con Virtus Bologna, Monaco e ieri sera l’ultimo con la Stella Rossa Belgrado.

Fra le note maggiormente stonate c’è TJ Shorts, uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione. Prelevato in estate dal Paris, il play finora non sta rispettando le aspettative. Le sue medie europee sono di 6 punti, meno di 3 assist e 14 minuti di impiego a serata, in drastico calo rispetto ai quasi 20 a partite che aveva fatto registrare in Francia.

Dopo l’ennesima prova incolore, il suo coach Ergin Ataman ha commentato in maniera molto lapidaria le prove di Shorts: “Sono al 90% insoddisfatto delle sue prestazioni, non so se sia colpa sua o nostra ma finora non abbiamo visto ciò che ci aspettavamo da lui”.

E nel frattempo iniziano a diffondersi rumors di mercato intorno a un giocatore che guadagna più di 2 milioni l’anno e in estate ha siglato un biennale. Proprio la Stella Rossa avrebbe chiesto un prestito fino al termine della stagione ma la richiesta sarebbe stata immediatamente rigettata. Vedremo se nelle prossime settimane Shorts si riscatterà o se si arriverà a un suo clamoroso addio.