Panathinaikos sotto all’intervallo, ESPLODE la furia di Giannakopoulos contro gli arbitri

Il Panathinaikos è arrivato all’intervallo della semifinale di EuroLega contro il Fenerbahçe sotto 38-33, un risultato che non era sicuramente gradito a Dimitris Giannakopoulos, presidente dei biancoverdi. Così, mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi, Giannakopoulos ha fatto uno dei suoi soliti show, cercando di arrivare faccia-a-faccia con gli arbitri per manifestare tutta la propria rabbia per la conduzione della gara.

Il patron del Pana si è avvicinato minaccioso agli ufficiali di gara, venendo poi trattenuto e portato via da alcune persone presenti.

Durante il match comunque Giannakopoulos non si è certo trattenuto, ad esempio ha indirizzato un vistoso dito medio ai tifosi dell’Olympiacos presenti (stasera i biancorossi affronteranno il Monaco nell’altra semifinale).