Panchina Italbasket, in corsa anche Peppe Poeta… E il sogno Ergin Ataman

La nomina di Luca Banchi a prossimo ct dell’Italbasket non è così scontata.

Nonostante un incontro già avvenuto con Gigi Datome e uno sponsor pesante come Massimo Faraoni (segretario generale LNP e consigliere fidato di Gianni Petrucci), il tecnico toscano ha degli avversari accreditati.

Detto che Sergio Scariolo sembra improbabile e che il nome di Sasha Djordjevic appare “passato di moda”, ecco spuntare altri due pretendenti. Secondo Il Corriere dello Sport il presidente federale sognerebbe la possibilità di convincere Ergin Ataman, attuale coach della Turchia e del Panathinaikos. Su di lui Petrucci avrebbe dichiarato: “Non sarà simpatico ma è uno che vince”, per poi aggiungere “è molto complicato che possa arrivare”. Un sogno destinato a rimanere nel cassetto.

Molto più concreta, invece, la pista che porterebbe alla nomina di Peppe Poeta. Fresco di finali Scudetto da esordiente con Brescia, l’Olimpia Milano lo ha ingaggiato come assistente di lusso per consegnarli la panchina dopo un altro anno di apprendistato con Ettore Messina. Nel frattempo, però, potrebbe arrivare la chiamata azzurra, ambiente che l’ex play conosce benissimo sia per le tante presenza da giocatore che per le esperienze nello staff di Gianmarco Pozzecco. D’altronde se l’idea è quella di un ricambio generazionale per puntare sui tanti giovani emergenti, perché non seguire la linea verde anche per la panchina?

