Panchine bollenti in Serie A e A2: tutti i nomi del valzer degli allenatori

Con l’arrivo di giugno, il mercato allenatori della Serie A e A2 di basket entra ufficialmente nel vivo. Secondo quanto riportato dal Messaggero del Veneto, si stanno delineando i primi movimenti sulle panchine di diverse squadre. Tra ritorni eccellenti, promozioni e nuove sfide, il valzer degli allenatori è partito e promette di rivoluzionare il panorama tecnico del basket italiano.

Trento sceglie Massimo Cancellieri

Dopo l’addio a Paolo Galbiati, l’Aquila Basket Trento ha puntato su un nome noto: Massimo Cancellieri, che rientra in Italia dopo significative esperienze all’estero, tra Francia e Grecia. Il coach porterà la sua esperienza internazionale in una piazza ambiziosa e in crescita.

Fioretti a Tortona dopo l’era De Raffaele

A Tortona, finisce l’avventura di Walter De Raffaele, e si apre quella di Mario Fioretti, per ben 21 anni vice allenatore all’Olimpia Milano al fianco di coach Ettore Messina. Un nome di peso per un progetto che punta alla continuità e alla solidità tecnica.

Demis Cavina verso Milano come vice Messina

Proprio in casa Olimpia Milano, uno dei nomi più caldi per il ruolo di vice allenatore di Ettore Messina è quello di Demis Cavina, ex coach della Vanoli Cremona. Il tecnico potrebbe così fare il salto in una delle panchine più prestigiose d’Europa.

Treviso pronta ad accogliere Alessandro Rossi

Treviso Basket ha scelto il sostituto di Frank Vitucci: si tratta di Alessandro Rossi, attuale allenatore di Rieti. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, al termine della stagione reatina. Un tecnico giovane ma già esperto, pronto a rilanciare la formazione veneta.

Franco Ciani verso Rieti, Zanchi nuovo coach a Bergamo

Il favorito per la panchina di Rieti è l’udinese Franco Ciani, che si prepara a salutare il Gruppo Mascio, formazione il cui titolo sportivo è stato trasferito da Orzinuovi a Bergamo. Per la nuova avventura orobica, la conduzione tecnica sarà affidata ad Andrea Zanchi, con Fabrizio Frates nel ruolo di direttore sportivo.

Insomma, le panchine degli allenatori di Serie A e Serie A2 sono già scoppiettanti e lo saranno ancora di più con il passare dei giorno.